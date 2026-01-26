راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی، چھٹی والے دن بھی صفائی مہم جاری رہی
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ورکرز نے اتوار کی سرکاری تعطیل کے روز بھی شہر بھر میں صفائی کے مثالی انتظامات کو یقینی بنایا۔
گزشتہ ہفتے میں بارش اور مری میں برفباری کے سلسلہ کے دوران راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ورکرز مسلسل فیلڈ میں تعینات رہے، بارش میں نشیبی علاقوں میں نکاسی آب کی روانی کو بحال رکھنے میں ورکرز مصروف نظر آئے جبکہ مری میں راستوں سے برف ہٹانے اور ملکہ کوہسار آنیوالے سیاحوں کیلئے اس ہل سٹیشن کو صاف رکھنے کیلئے آر ڈبلیو ایم سی ورکرز نے انتہائی فعال اور موثر کردار ادا کیا۔