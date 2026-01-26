آئندہ بلدیاتی انتخابات میں بھرپور حصہ لینگے، سینیٹر حافظ عبدالکریم
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان نے آئندہ بلدیاتی انتخابات میں بھرپور اور منظم انداز میں حصہ لینے کا اعلان کرتے ہوئے سیاسی سرگرمیوں میں تیزی لانے کا فیصلہ کیا ہے۔
اس عزم کا اظہار سینیٹر حافظ عبدالکریم نے سیاسی کمیٹی کے چیئرمین معتصم الٰہی ظہیر سے گفتگو کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ بلدیاتی ادارے عوامی مسائل کے حل کا بنیادی ذریعہ ہوتے ہیں اور جمعیت اہلحدیث عوام کی خدمت کے اس اہم پلیٹ فارم پر اپنا مؤثر کردار ادا کرے گی۔