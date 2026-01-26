دعوت اسلامی پاکستان کے زیر اہتمام دستار فضیلت و تقسیم اسناد کی تقریب
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) دعوت اسلامی پاکستان کے زیر اہتمام دستار فضیلت و تقسیم اسناد اجتماع فیضان مدینہ جی الیون مرکز میں منعقد ہوا۔۔۔
دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شوریٰ کے رکن و نگران پاکستان حاجی شاہد عطاری نے بتایا کہ درس نظامی و تخصصات مکمل کرنے والوں کی تعداد 5217ہے، حفظ مکمل کرنے والوں کی تعداد 18393، ناظرہ مکمل کرنے والوں کی تعداد 64191، دیگر کورسز کرنے والوں کی تعداد 9114رہی، بعدازاں انہوں نے اسلام آباد سے فارغ التحصیل طلبہ میں اسناد اور اور دستار فضیلت تقسیم کیں۔