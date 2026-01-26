صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میلاد و سیرت مصطفی کمیٹی میڈیا ٹائون کے زیراہتمام سالانہ محفل نعت 2فروری کو ہوگی

  • اسلام آباد
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) میلاد و سیرت مصطفی کمیٹی میڈیا ٹاؤن کے صدر دیوان ذاکر سرور قادری کی صدارت اجلاس میں شب برات کے سلسلے میں سالانہ محفل نعت فضلیت شب توبہ منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔

 اجلاس میں جنرل سیکرٹری ناصر میر، سیکرٹری اطلاعات سید قیصر عباس شاہ سمیت دیگر ممبران نے شرکت کی، 2فروری کو ڈسپنسری گرائونڈ میں سالانہ اجتماع ہو گا جس میں جید، علما خطاب، ممتاز نعت خوان ہدیہ عقیدت پیش کریں گے، خواتین کیلئے الگ باپردہ انتظام کیا جائیگا۔

 

