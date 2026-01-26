ادارہ تعلیمات اسلامیہ کے زیراہتمام درس قرآن آج ہوگا
ادارہ تعلیمات اسلامیہ پاکستان کی ملک بھر بشمول مختلف ممالک میں اصلاح امت کیلئے فکری علمی تربیتی اور روحانی مہم صدائے محراب کے سلسلے میں علامہ ریاض شاہ آج بعد نماز عشاء ادارہ میں درس قرآن دیں گے، جید علما مشائخ عظام بھی خطاب اور ممتاز ثنا خوان ہدیہ نعت پیش کریں گے، محفل ذکر ودعا ہوگی۔