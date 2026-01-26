صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ادارہ تعلیمات اسلامیہ کے زیراہتمام درس قرآن آج ہوگا

  • اسلام آباد
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) ادارہ تعلیمات اسلامیہ پاکستان کی ملک بھر بشمول مختلف ممالک میں اصلاح امت کیلئے فکری علمی تربیتی اور روحانی مہم صدائے محراب کے سلسلے میں علامہ ریاض شاہ آج بعد نماز عشاء ادارہ میں درس قرآن دیں گے۔۔۔

 ادارہ تعلیمات اسلامیہ پاکستان کی ملک بھر بشمول مختلف ممالک میں اصلاح امت کیلئے فکری علمی تربیتی اور روحانی مہم صدائے محراب کے سلسلے میں علامہ ریاض شاہ آج بعد نماز عشاء ادارہ میں درس قرآن دیں گے، جید علما مشائخ عظام بھی خطاب اور ممتاز ثنا خوان ہدیہ نعت پیش کریں گے، محفل ذکر ودعا ہوگی۔

 

