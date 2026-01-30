صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
راولپنڈی ( خصوصی نامہ نگار)نارکوٹکس کنٹرول سٹیشن راولپنڈی کے زیرِ اہتمام گورنمنٹ گریجویٹ کالج آف کامرس سیٹلائٹ ٹاؤن میں یوتھ آگاہی پروگرام کے تحت منشیات سے آگاہی سیشن کا انعقاد کیا گیا۔

 طلبہ و طالبات کو منشیات اور نشہ آور اشیاء کے جسمانی، ذہنی، سماجی اور اخلاقی مضر اثرات سے آگاہ کیا گیا۔ مقررین نے اس امر پر زور دیا کہ منشیات نہ صرف فرد کی صحت اور مستقبل کو تباہ کرتی ہیں بلکہ پورے معاشرے کیلئے سنگین خطرہ بن جاتی ہیں۔ پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کے کردار اور منشیات کے خاتمے کیلئے کیے جانے والے اقدامات کو بھی اجاگر کیا گیا۔ 

 

