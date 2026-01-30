صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دنیا کثیرالجہتی نظام سے کثیر قطبی نظام کی طرف منتقل ہورہی ،سابق سیکرٹری خارجہ

  • اسلام آباد
دنیا کثیرالجہتی نظام سے کثیر قطبی نظام کی طرف منتقل ہورہی ،سابق سیکرٹری خارجہ

اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے ) سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چوہدری نے کہا کہ گزشتہ دہائیوں کے دوران طاقت کے متعدد مراکز ابھرے ہیں، جس کے باعث دنیا کثیرالجہتی نظام سے کثیر قطبی نظام کی طرف منتقل ہو رہی ہے۔

 اس منتقلی کے دو بڑے محرکات یک طرفہ پن اور حد سے بڑھی ہوئی قوم پرستی ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے انسٹی ٹیوٹ آف پالیسی سٹڈیز میں منعقدہ نشست کے دوران کیا۔ ، انہوں نے کہا کہ کثیرالجہتی فریم ورک سے ہٹ کر پیشگی طاقت کے استعمال کو معمول بنانا اور عوامی جذبات پر مبنی قیادت کا فروغ عالمی استحکام کو مجموعی طور پر کمزور کر چکا ہے ۔  

