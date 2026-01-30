ڈیننگ لاء سکول کراچی کے طلبہ کا پارلیمنٹ ہائوس کا دورہ ،قانون سازی بارے بریفنگ
اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے ) ڈیننگ لاء سکول کراچی کے 52 رکنی طلبا و طالبات کے وفد نے فیکلٹی ممبر کے ہمراہ پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کا مطالعاتی دورہ کیا۔
وفد کو سینیٹر سید وقار مہدی اور سینیٹر دنیش کمار نے ایوان بالا کے کام کے طریقہ کار، کارکردگی، فنگشنز، قانون سازی، اراکین سینیٹ کے طریقہ انتخاب،ایوانِ بالا کے کردار، قائمہ کمیٹیوں کے دائرہ کار بارے جامع بریفنگ دی۔ وفد نے سینیٹ ہال کا دورہ بھی کیا ۔وفد کو گلیِ دستور بھی دکھائی گئی جہاں انہیں پاکستان کی پارلیمانی تاریخ اور جمہوری ارتقاء کے بارے میں مزید آگاہی فراہم کی گئی۔ ادھر انڈ ویجویل لینڈ پاکستان کے پلیٹ فارم کے تحت میڈیا اینڈ سوک انگیجمنٹ انیشیٹوسے وابستہ 17رکنی وفد نے پارلیمنٹ ہاؤس کا دورہ کیا۔