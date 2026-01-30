ایمان افروز قتل کیس ،3فروری کو تمام شہادتیں مکمل کرنیکی ہدایت
اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکہ کی عدالت نے اسلامی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں 22 سالہ طالبہ ایمان افروز کے قتل کے مقدمہ میں دو گواہان کے بیانات قلمبند کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر تمام شہادتیں مکمل کرنے کی ہدایت کر دی ۔ کیس کی سماعت 3 فروری کو ہو گی۔۔۔
