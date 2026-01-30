صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکہ کی عدالت نے اسلامی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں 22 سالہ طالبہ ایمان افروز کے قتل کے مقدمہ میں دو گواہان کے بیانات قلمبند کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر تمام شہادتیں مکمل کرنے کی ہدایت کر دی ۔ کیس کی سماعت 3 فروری کو ہو گی۔۔۔

ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکہ کی عدالت نے اسلامی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں 22 سالہ طالبہ ایمان افروز کے قتل کے مقدمہ میں دو گواہان کے بیانات قلمبند کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر تمام شہادتیں مکمل کرنے کی ہدایت کر دی ۔ کیس کی سماعت 3 فروری کو ہو گی ۔ سماعت کے موقع پر ملزم فیروز کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا ۔ 

 

