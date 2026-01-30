صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وفاقی محتسب کی مداخلت پر جرمانہ ادا نہ کرنیوالے 5قیدی رہا

  اسلام آباد
اسلام آباد کے رہائشی نے قیدیوں کی رہائی کیلئے رقم فراہم کی ،رہائی پانیوالوں کا اظہارتشکر

اسلام آباد(نامہ نگار) وفاقی محتسب اعجاز احمد قریشی کی مداخلت سے معمو لی جرمانہ ادا نہ کر پانے والے پانچ قیدیوں کو رہا کر دیا گیا ،جس پر رہا ہونے والے قیدیوں اور جیل انتظامیہ نے وفاقی محتسب کا شکر یہ ادا کیا ہے ۔ اسلام آباد کے رہائشی چودھری محمد دین شو ق نے 29 دسمبر کو وفاقی محتسب سے ملاقات کر کے جر ما نہ ادا نہ کر سکنے والے مستحق قیدیوں کو رہا کروانے کے لئے رضاکارانہ طور پر ایک لا کھ روپے کا چیک پیش کیا۔وفاقی محتسب اعجاز احمد قر یشی کی ہدایت پر رجسٹرار وفاقی محتسب نے اپنے خط کے ساتھ سنٹرل جیل راولپنڈی کو مذکورہ رقم کا چیک ارسال کر تے ہو ئے ہدایت کی کہ اس رقم سے مستحق قیدیوں کا جرمانہ ادا کر کے انہیں رہا کر نے کی کا رروائی کی جائے ۔ جیل سپرنٹنڈنٹ نے 14 جنوری کو اپنے خط کے ذریعے وفاقی محتسب کا شکریہ ادا کر تے ہو ئے تحریر کیا ہے کہ اس رقم سے پند رہ سے تیس ہزار روپے تک کا جرما نہ ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے جیل میں قید پانچ غریب اور مستحق قیدیوں نعیم ، لیاقت ، صداقت ، نواب اور زین کو رہا کر دیا گیا ہے ۔ 

 

