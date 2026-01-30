صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ن لیگ آزاد کشمیر کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس ،ٹکٹ درخواستوں کا جائز ہ

اسلام آباد (خصوصی نامہ نگار)وزیرِ اعظم شہباز شریف کی قائم کردہ مسلم لیگ (ن) آزاد کشمیر کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس وزیرِ اعظم کے مشیر سینیٹر رانا ثنائاللہ اور امیر مقام کی سربراہی میں ہوا۔

 اجلاس میں ن لیگ آزادکشمیر کے صدر شاہ غلام قادرمرکزی جنرل سیکرٹری چوہدری طارق فاروق، سینئر نائب صدر مشتاق منہاس سیکرٹری اطلاعات بیرسٹر افتخار گیلانی، ڈاکٹر نجیب نقی اور عبدالرحمان آرائیں نے شرکت کی ۔اجلاس میں آزاد کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیاگیا ۔ آزاکشمیر اورمہاجریں کے حلقوں سے جمع درخواستوں کاجائزہ لیا گیا،اجلاس میں بتایاگیاکہ ن لیگ آزاد کشمیر کے ٹکٹ ہولڈرز کے انتخاب کیلئے حتمی انٹرویوز نواز شریف کریں گے ۔

 

