اٹک، 2منشیات فروش گرفتار 1100گرام ہیروئن، 10لٹر شراب
اٹک (اے پی پی) تھانہ حضرو پولیس نے دوران چیکنگ فیضان سے 1100گرام ہیروئن برآمد کر لی، تھانہ فتح جنگ پولیس نے دوران گشت اسحاق مسیح سے 10لٹر شراب برآمد ہونے پر گرفتار کر کے آہنی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا، ملزمان کیخلاف الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے۔
