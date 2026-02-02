صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اٹک، 2منشیات فروش گرفتار 1100گرام ہیروئن، 10لٹر شراب

  • اسلام آباد
اٹک (اے پی پی) تھانہ حضرو پولیس نے دوران چیکنگ فیضان سے 1100گرام ہیروئن برآمد کر لی، تھانہ فتح جنگ پولیس نے دوران گشت اسحاق مسیح سے 10لٹر شراب برآمد ہونے پر گرفتار کر کے آہنی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا، ملزمان کیخلاف الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے۔

