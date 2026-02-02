دوران حج وفات پرحاجی کے ورثا کو 20لاکھ معاوضہ دیاجا ئیگا
حجاج کے علاج کیلئے فی ہزار 1ڈاکٹر اور2پیرامیڈیکل سٹاف تعینات ہونگے
اسلام آباد (سیدقیصرشاہ )رواں سال حج محافظ سکیم کے تحت دوران حج حجاز مقدس میں کسی بھی حاجی کی وفات کی صورت میں بیس لاکھ روپے تک لواحقین کو معاوضہ دیا جائے گا جبکہ کسی بھی حادثے میں کوئی اعضا ضائع ہونے پر کم وبیش دس لاکھ دیئے جائیں گے ،سرکاری سکیم کے لئے ایک لاکھ 19 ہزار 210 کا کوٹہ مختص ہے ، امسال پرائیویٹ حج ٹور آپریٹرزکی سخت ماینٹرنگ کی جائے گی اورشکایت کی صورت میں بلیک لسٹ کردیا جا ئیگا اور بھاری جرمانہ عائد یاکوٹہ کم کیا جا ئیگا ،عازمین حج کو چوبیس گھنٹے علاج ومعالجہ کی سہولیات فراہم کی جا ئیگی ، ایک ہزار حجاج کیلئے ایک ڈاکٹر اوردوپیرامیڈیکل سٹاف تعینات ہونگے ،سرکاری اور پرائیویٹ سکیم کے عازمین کے لئے حج ٹریننگ لازمی قرار دی گئی ہے ۔ مجموعی طور پر سرکاری اورپرائیویٹ سکیم کے تحت ایک لاکھ 79 ہزار 210 خوش نصیب فریضہ حج کی سعادت حاصل کرینگے ۔