صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اپنے حقوق کیلئے شہر بند کرنے سے بھی دریغ نہیں کرینگے،متاثرین

  • اسلام آباد
اپنے حقوق کیلئے شہر بند کرنے سے بھی دریغ نہیں کرینگے،متاثرین

صدیوں سے آباد باسیوں کو پولیس کے ذریعے گھروں سے بیدخل کرنا بند کیا جائے،مقررین

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) متاثرین اسلام آباد کے حقوق کیلئے اگر اسلام آباد کو بند کرنا پڑا تو اس میں دیر نہیں کریں گے اور حالات کی ذمہ داری حکومت پر ہو گی۔ ان خیالات کا اظہار جوائنٹ ایکشن کمیٹی متاثرین کے چیئرمین راجہ جمیل احمد عباسی ، متاثرین الائنس کے کنوینر کاشف قریشی اور دیگر مقررین نے مشاورتی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کیا جس میں لکھوال، موچی موہڑہ تیلی موہری، جاوا تیلی، ملپور، نڑولہ، ماندلہ، نورپور شاہاں بھیکھہ سیداں، دھریک موہری، سیناڑی سی 16 اور دیگر علاقوں کے نمائندہ افراد نے شرکت کی۔

مقررین نے کہا کہ صدیوں سے آباد اسلام آباد کے باسیوں کو پولیس کے ذریعے گھروں سے بے دخل کرنا بند کیا جائے، مسائل کی جڑ سی ڈی اے ہے جس نے متاثرین کا نہ صرف استحصال کیا بلکہ ان کی آبادکاری پالیسی کے بر وقت نفاذ میں مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا۔ اور اب اس کی سزا متاثرین کو دی جا رہی ہے۔ ایک لاکھ سے زائد متاثرین کو بندوق کے زور پر گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ جو بہت بڑا انسانی مسئلہ بنے گا لیکن حکومت اس کا احساس نہیں کر رہی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈسکہ سمبڑیال روڈ ،8نمبر چونگی پر ٹریفک جام درد سر بن گیا

حکومت نے ترقیاتی منصوبوں کے جال بچھا د ئیے :شازیہ فرید

پیر سعید احمد مجددی کے سالانہ عرس کی تقریبات کل سے شروع ہونگی

ساڑھے 7ارب روپے سے سیوریج کے میگا پراجیکٹ پر کام کا آغاز

بجلی سستی ہو نے صنعتی پیدوار کی لاگت کم ہو گی :شکیل اعظم

موٹرسائیکل سوار ڈاکوؤں نے سیلز مین سے رقم چھین لی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کالم اور ادب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہیں بھول نہ جائیں
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری زمین…(3)
سعود عثمانی
میاں عمران احمد
بیانات سے زیادہ اعداد بولتے ہیں
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
جنگجوئوں کو خدائی خدمت گار بنانے والا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زیارتِ حرمین شریفین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر