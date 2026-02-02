اپنے حقوق کیلئے شہر بند کرنے سے بھی دریغ نہیں کرینگے،متاثرین
صدیوں سے آباد باسیوں کو پولیس کے ذریعے گھروں سے بیدخل کرنا بند کیا جائے،مقررین
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) متاثرین اسلام آباد کے حقوق کیلئے اگر اسلام آباد کو بند کرنا پڑا تو اس میں دیر نہیں کریں گے اور حالات کی ذمہ داری حکومت پر ہو گی۔ ان خیالات کا اظہار جوائنٹ ایکشن کمیٹی متاثرین کے چیئرمین راجہ جمیل احمد عباسی ، متاثرین الائنس کے کنوینر کاشف قریشی اور دیگر مقررین نے مشاورتی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کیا جس میں لکھوال، موچی موہڑہ تیلی موہری، جاوا تیلی، ملپور، نڑولہ، ماندلہ، نورپور شاہاں بھیکھہ سیداں، دھریک موہری، سیناڑی سی 16 اور دیگر علاقوں کے نمائندہ افراد نے شرکت کی۔
مقررین نے کہا کہ صدیوں سے آباد اسلام آباد کے باسیوں کو پولیس کے ذریعے گھروں سے بے دخل کرنا بند کیا جائے، مسائل کی جڑ سی ڈی اے ہے جس نے متاثرین کا نہ صرف استحصال کیا بلکہ ان کی آبادکاری پالیسی کے بر وقت نفاذ میں مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا۔ اور اب اس کی سزا متاثرین کو دی جا رہی ہے۔ ایک لاکھ سے زائد متاثرین کو بندوق کے زور پر گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ جو بہت بڑا انسانی مسئلہ بنے گا لیکن حکومت اس کا احساس نہیں کر رہی۔