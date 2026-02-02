صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب، پانی کی قلت اور حیاتیاتی تنوع کے تحفظ کیلئے آبگاہیں ضروری، وزارت موسمیاتی تبدیلی

  • اسلام آباد
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) حکومت نے عالمی یومِ آبگاہیں (ورلڈ ویٹ لینڈز ڈے) کے موقع پر آبگاہوں کے تحفظ اور بحالی کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے انہیں موسمیاتی تبدیلی کے بڑھتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کیلئے کم لاگت اور مؤثر قدرتی حل قرار دیا ہے۔

 وزارتِ موسمیاتی تبدیلی کے مطابق آبگاہوں کی مسلسل تباہی پاکستان کی سیلاب، پانی کی قلت اور حیاتیاتی تنوع کے نقصان کے خلاف مزاحمت کو شدید طور پر کمزور کر سکتی ہے۔ وزارت نے زور دیا کہ آبگاہوں کو غیر ضروری زمین نہیں بلکہ قومی موسمیاتی انفراسٹرکچر کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ 

 

