سیلاب، پانی کی قلت اور حیاتیاتی تنوع کے تحفظ کیلئے آبگاہیں ضروری، وزارت موسمیاتی تبدیلی
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) حکومت نے عالمی یومِ آبگاہیں (ورلڈ ویٹ لینڈز ڈے) کے موقع پر آبگاہوں کے تحفظ اور بحالی کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے انہیں موسمیاتی تبدیلی کے بڑھتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کیلئے کم لاگت اور مؤثر قدرتی حل قرار دیا ہے۔
وزارتِ موسمیاتی تبدیلی کے مطابق آبگاہوں کی مسلسل تباہی پاکستان کی سیلاب، پانی کی قلت اور حیاتیاتی تنوع کے نقصان کے خلاف مزاحمت کو شدید طور پر کمزور کر سکتی ہے۔ وزارت نے زور دیا کہ آبگاہوں کو غیر ضروری زمین نہیں بلکہ قومی موسمیاتی انفراسٹرکچر کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔