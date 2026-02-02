صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حلقہ 5کی سڑکیں صاف کرانے پر مشیر حکومت، متعلقہ اداروں کا شکریہ

  • اسلام آباد
حلقہ 5کی سڑکیں صاف کرانے پر مشیر حکومت، متعلقہ اداروں کا شکریہ

اسلام آباد (دنیا رپورٹ) خراب موسم اور شدید برفباری کے باوجود حلقہ 5کی اہم شاہرات اور لوکل سڑکات کو بحال کرنے پر مشیر حکومت احمد صغیر اور متعلقہ اداروں کے مشکور ہیں، محکمہ برقیات اور شاہرات کے سٹاف نے اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر بجلی اور سڑکیں صاف کیں جس پر وہ تعریف کے مستحق ہیں۔

 ان خیالات کا اظہار وارڈ کونسلر ہورنہ میرہ سردار ارشد خان، سردار ندیم انجم، جاوید انجم، نیاز، الیاس، تنویر، ڈاکٹر عمران اور عوام علاقہ نے مشترکہ بیان میں کیا۔ انہوں نے ایس ڈی او برقیات آفتاب شاہ، عاطف لائن مین، اجمل، عاکف، اسلم اور دیگر سٹاف کا بھی شکریہ ادا کیا۔، مشیر حکومت احمد صغیر بھی مشکل وقت میں عوام کے ساتھ کھڑے رہے۔

 

