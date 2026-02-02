صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی، واسا کی کھلے، ٹوٹے مین ہولز کی مرمتی کی مہم تیز

  • اسلام آباد
راولپنڈی، واسا کی کھلے، ٹوٹے مین ہولز کی مرمتی کی مہم تیز

متعلقہ عملے کو فیلڈ میں متحرک کر دیا گیا، شہریوں سے بھی مدد مانگ لی،ایم ڈی

راولپنڈی (نیوز رپورٹر) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایات کی روشنی میں صوبہ بھر کے دیگر اضلاع کی طرح واسا راولپنڈی نے بھی اپنی حدود میں کھلے اور ٹوٹے ہوئے مین ہولز کے باعث کسی بھی ممکنہ ناخوشگوار واقعے سے بچاؤ کیلئے ہنگامی اقدامات شروع کر دیئے ہیں۔ واسا راولپنڈی کے مطابق شہر کے مختلف علاقوں میں کھلے مین ہولز انسانی جانوں کیلئے خطرہ بن سکتے ہیں، جس کے پیش نظر ادارے نے ضلعی انتظامیہ کے ساتھ قریبی رابطے میں رہتے ہوئے مؤثر حکمتِ عملی اپنائی ہے۔ اس ضمن میں متعلقہ عملے کو فیلڈ میں متحرک کر دیا گیا ہے تاکہ نشاندہی ہونے والے مقامات پر فوری کارروائی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ایم ڈی واسا راولپنڈی نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے اردگرد کسی بھی کھلے یا ٹوٹے ہوئے مین ہول کی فوری اطلاع واسا کو دیں تاکہ بروقت مرمت یا حفاظتی اقدامات کیے جاسکیں۔ 

 

