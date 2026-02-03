صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

طلبہ کے وفود کا پارلیمنٹ ہائوس کا دورہ

  • اسلام آباد
اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے ) جی ڈی اے پبلک سکول گوادر بلوچستان کے 28طلبہ اور 5 فیکلٹی ممبران اورسائنٹا وژن سکول اینڈ کالج اسلام آباد کے 62 رکنی وفد نے 3فیکلٹی ممبران کے ساتھ پارلیمنٹ ہاؤس کا دورہ کیا۔

 وفد کو سینیٹ میوزیم کا دورہ کرایا گیا، جہاں سینیٹ حکام نے طلبہ کو سینیٹ کی تاریخ پر مبنی دستاویزی فلم دکھائی اور پاکستان کے پارلیمانی نظام، قانون سازی کے عمل، سینیٹ کی آئینی ذمہ داریوں اور قائمہ کمیٹیوں کے کردار سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ ہمراہ پیر کو پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کا مطالعاتی دورہ کیا ۔

 

 

