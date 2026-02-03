صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موسمیاتی تبدیلی، توانائی،صحت کے چیلنجز سے نمٹنے کیلئے سائنسی تعاون ناگزیر ،مقررین

  • اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) قومی و بین الاقوامی ماہرین تعلیم اور سائنسدانوں نے موسمیاتی تبدیلی، غذائی تحفظ، توانائی اور صحت جیسے عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بین الشعبہ جاتی تحقیق اور عالمی سطح پر سائنسی تعاون کو ناگزیر قرار دیا۔

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں پہلی بین الاقوامی کانفرنس  فرنٹیئر اِن سائنس  کے افتتاحی سیشن کے مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ جدید سائنسی تحقیق کو اقوامِ متحدہ کے پائیدار ترقیاتی اہداف سے ہم آہنگ کرنے کے لیے جامع اور مشترکہ پالیسی اپنائی جائے ۔ 

 

