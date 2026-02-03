سیلاب سے متاثرہ لوگوں کو رمضان سے قبل ادائیگی کی جائے ،فیصل کنڈی
اسلام آباد (سٹاف رپورٹر)گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی سے بی آئی ایس پی کی چیئرپرسن روبینہ خالد نے ملاقات کی۔
صوبہ میں غریب طبقات کی انکم سپورٹ پروگرام کے تحت مالی امداد سے متعلق امور پر گفتگو ۔ چیئرپرسن نے بی آئی ایس پی کے تحت صوبہ میں جاری مختلف پروگراموں کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ گورنرنے کہا کہ صوبہ میں سیلاب زدہ خاندانوں کی رجسٹریشن جلد از جلد مکمل کرکے رمضان سے پہلے مستحق متاثرین کو امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے ، وادی تیراہ کے مستحق متاثرین میں بھی پروگرام کے تحت رقوم کی فراہمی یقینی بنانے پر اتفاق کیا گیا۔