صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب سے متاثرہ لوگوں کو رمضان سے قبل ادائیگی کی جائے ،فیصل کنڈی

  • اسلام آباد
سیلاب سے متاثرہ لوگوں کو رمضان سے قبل ادائیگی کی جائے ،فیصل کنڈی

اسلام آباد (سٹاف رپورٹر)گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی سے بی آئی ایس پی کی چیئرپرسن روبینہ خالد نے ملاقات کی۔

 صوبہ میں غریب طبقات کی انکم سپورٹ پروگرام کے تحت مالی امداد سے متعلق امور پر گفتگو ۔ چیئرپرسن نے بی آئی ایس پی کے تحت صوبہ میں جاری مختلف پروگراموں کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ گورنرنے کہا کہ صوبہ میں سیلاب زدہ خاندانوں کی رجسٹریشن جلد از جلد مکمل کرکے رمضان سے پہلے مستحق متاثرین کو امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے ، وادی تیراہ کے مستحق متاثرین میں بھی پروگرام کے تحت رقوم کی فراہمی یقینی بنانے پر اتفاق کیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

وزیراعلیٰ پنجاب کے متوقع دورہ میانوالی کیلئے اعلیٰ سطح کا اجلاس

میانوالی میں ریسکیو 1122 کی جنوری کارکردگی رپورٹ کا اجلاس

واں بھچراں میں کثیر المنزلہ عمارتوں کے مالکان کو آگ سے بچاؤ کے لازمی اقدامات کیلئے نوٹسز جاری

بکھر بار کو ماڈل ویلیج بنانے کیلئے ترقیاتی کام شروع کر دئیے ،عاصم میکن

بالہ مارکیٹ میں ہیوی مشینری کیسا تھ پختہ تجاوزات مسمار

بھیرہ میں ستھرا پنجاب مہم اور فلاحی اقدامات جاری :عشنہ طاہر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیالکوٹ یونیورسٹی برائے خواتین اور خواجہ صاحب
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سانحہ بھاٹی گیٹ‘ ایک اور آئینہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلوچستان کے سیاستدانوں کو اعتماد میں لیا جائے
کنور دلشاد
سلمان غنی
مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر
سلمان غنی
رشید صافی
ہزیمت خوردہ دشمن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(4)
حافظ محمد ادریس