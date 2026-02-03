اسلام آباد میں سرچ آپریشن ،15مشکوک افراد تھانے بند
239افراد،75گھروں،38دکا نو ں،97موٹر سائیکلوں اور34گا ڑ یو ں کی چیکنگ
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اینڈ کومنگ آپریشن کے دوران 239افراد ،75 گھروں، 38 دکا نو ں،97موٹر سائیکلوں اور34گا ڑ یو ں کو چیک کیا جبکہ جانچ پڑتال کے لئے 15مشکوک افراد اورنو مو ٹر سائیکلوں کوتھانہ منتقل کیا گیا۔ ایس ایس پی آ پر یشنز نے کہا کہ سرچ آپریشن کا مقصد جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا تنگ کرنااور شہر بھرمیں سکیورٹی کو موثر بنانا ہے ، سرچ آپریشنز ضلع بھر کے مختلف علاقوں میں کئے جارہے ہیں، اسلام آباد پولیس کا جرائم پیشہ عناصر، قبضہ مافیا اور منشیات فروشوں کیخلاف بلاتفریق کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے ۔