اسلام آباد میں سرچ آپریشن ،15مشکوک افراد تھانے بند

  • اسلام آباد
239افراد،75گھروں،38دکا نو ں،97موٹر سائیکلوں اور34گا ڑ یو ں کی چیکنگ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اینڈ کومنگ آپریشن کے دوران 239افراد ،75 گھروں، 38 دکا نو ں،97موٹر سائیکلوں اور34گا ڑ یو ں کو چیک کیا جبکہ جانچ پڑتال کے لئے 15مشکوک افراد اورنو مو ٹر سائیکلوں کوتھانہ منتقل کیا گیا۔ ایس ایس پی آ پر یشنز نے کہا کہ سرچ آپریشن کا مقصد جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا تنگ کرنااور شہر بھرمیں سکیورٹی کو موثر بنانا ہے ، سرچ آپریشنز ضلع بھر کے مختلف علاقوں میں کئے جارہے ہیں، اسلام آباد پولیس کا جرائم پیشہ عناصر، قبضہ مافیا اور منشیات فروشوں کیخلاف بلاتفریق کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے ۔

 

