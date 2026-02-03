لڑائی جھگڑا کیس:سابق صدر ہائیکورٹ بار، وکلا کی ضمانت میں توسیع، دلائل طلب
اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )انسداد دہشتگرد ی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے پولیس کے ساتھ لڑائی جھگڑے کے کیس میں۔۔۔
سابق صدر ہائیکورٹ بار ایسوسی ایشن ریاست علی آزاد، نیاز اللہ نیازی اور دیگر وکلا کی ضمانت قبل از گرفتاری میں توسیع کرتے ہوئے دلائل طلب کرلیے ۔ دوران سماعت عدالت نے ملزمان کو پولیس انویسٹیگیشن جوائن کرنے کی ہدایت کی اور آئندہ سماعت میں فریقین سے دلائل طلب کرتے ہوئے کیس 19فروری تک ملتوی کر دیا۔ تھانہ سیکرٹریٹ میں مقدمہ درج ہے ۔