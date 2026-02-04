صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پارلیمنٹ ہاؤس گیٹ نمبر 1پر میڈیا کوریج کیلئے ضابطہ اخلاق جاری

  • اسلام آباد
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)پارلیمنٹ ہاؤس کے وی آئی پی گیٹ نمبر 1 پر میڈیا کوریج کے لیے ضابطہ اخلاق جاری۔۔۔

 صرف پیمرا کے لائسنس یافتہ ٹی وی چینلز اور پریس انفارمیشن ڈیپارٹمنٹ سے منظور شدہ پرنٹ میڈیا رپورٹرز ،کیمرہ مین، فوٹوگرافر ز کام کر سکیں گے۔ سوشل میڈیا بلاگر کو اجازت نہیں ہوگی۔ راستہ کھلا رکھنا ضروری ہے، بدنظمی یا ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی صورت میں کارڈ منسوخ اور داخلے پر پابندی لگ سکتی ہے۔ پی آر اے پی کمیٹی اور سکیورٹی عملہ اس پر عملدرآمد کو یقینی بنائیں گے۔

ضابطہ اخلاق

