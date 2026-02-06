صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
2ملزم گرفتار، جعلی کرنسی برآمد

راولپنڈی (خبرنگار) چکلالہ پولیس نے جعلی کرنسی نوٹ رکھنے والے دو افراد کو گرفتارکر کے 2لاکھ روپے کی جعلی کرنسی برآمد کرلی۔۔۔۔۔

 گوجر خان پولیس نے شادی کا جھانسہ دے کر شادی شدہ خاتون سے زیادتی کرنے والے کو ساتھی سمیت گرفتار کر لیا۔، نصیرآباد پولیس نے ایک فرد کو حراست میں لے کر 1600 پتنگیں اور 10 ڈوریں، واہ کینٹ پولیس نے 3 افراد کو حراست میں لے کر 280 پتنگیں اور 11 ڈوریں، وارث خان پولیس نے 6 افراد کو حراست میں لے کر 165 پتنگیں اور 12 ڈوریں، صادق آباد پولیس نے ایک فرد کوحراست میں لے کر 15پتنگیں اور 2 ڈوریں، صدر بیرونی پولیس نے ایک فرد کوحراست میں لے کر 15پتنگیں اور ڈور برآمد کی۔ تھانہ سٹی پولیس نے امانت میں خیانت کے مقدمہ میں مطلوب اشتہار ی، نیوٹاؤن پولیس نے چیک ڈس آنر کے مقدمہ میں مطلوب اشتہار ی کو گرفتار کر لیا ۔چکلالہ پولیس نے دو منشیات سپلائرز کو حراست میں لے کر 3 کلو 370 گرام چرس ، گوجرخان پولیس نے ایک منشیات سپلائر کو حراست میں لے 1 کلو 620 گرام چرس، سول لائنز پولیس نے ایک منشیات سپلائر کو حراست میں لے کر 1 کلو 460 گرام چرس برآمد کی ۔

 

 

 

 

