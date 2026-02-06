صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

احتیاطی تدابیرسے کینسر کی 9میں سے 4بیماریوں سے بچاؤممکن، ڈی ایچ او اسلام آباد، تقریب سے خطاب

  • اسلام آباد
احتیاطی تدابیرسے کینسر کی 9میں سے 4بیماریوں سے بچاؤممکن، ڈی ایچ او اسلام آباد، تقریب سے خطاب

اسلام آباد (نیوز رپورٹر) ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر اسلام آباد ڈاکٹر سیدہ راشدہ بتول نے کینسرکے عالمی پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے احتیاطی تدابیر اور۔۔۔۔

 اقدامات کے ذریعے کینسر کی نو میں سے چار بیماریاں سے بچاؤممکن ہے، تمباکو نوشی اور دیگر نشہ آور اشیا سے پرہیز، متوازن اور غذائیت سے بھرپور خوراک کا استعمال، باقاعدہ جسمانی سرگرمی، صحت مند وزن برقرار رکھنا اور صاف ستھرا ماحول جیسے اقدامات کینسر سے بچاؤ میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔

 

