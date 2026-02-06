راولپنڈی، 6افراد زیرحراست، ایک کلو سے زائد چرس اور اسلحہ برآمد
راولپنڈی (خبرنگار) راولپنڈی پولیس نے 6افراد کو حراست میں لے کر 1کلو سے زائد چرس اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد کر لیا۔ ۔۔۔۔
سول لائنز پولیس نے ایک فرد کوحراست میں لے کر 1کلو 104گرام چرس، پیرودہائی پولیس نے ایک فرد کو حراست میں لے کر اسلحہ، صادق آباد پولیس نے ایک فرد کو حراست میں لے کر اسلحہ، آر اے بازار پولیس نے ایک فرد کو حراست میں لے کر اسلحہ، چکلالہ پولیس نے ایک فرد کو حراست میں لے کر اسلحہ، صدر بیرونی پولیس نے ایک فرد کو حراست میں لے کر اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد کیا۔