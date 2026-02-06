صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی، 6افراد زیرحراست، ایک کلو سے زائد چرس اور اسلحہ برآمد

  • اسلام آباد
راولپنڈی، 6افراد زیرحراست، ایک کلو سے زائد چرس اور اسلحہ برآمد

راولپنڈی (خبرنگار) راولپنڈی پولیس نے 6افراد کو حراست میں لے کر 1کلو سے زائد چرس اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد کر لیا۔ ۔۔۔۔

سول لائنز پولیس نے ایک فرد کوحراست میں لے کر 1کلو 104گرام چرس، پیرودہائی پولیس نے ایک فرد کو حراست میں لے کر اسلحہ، صادق آباد پولیس نے ایک فرد کو حراست میں لے کر اسلحہ، آر اے بازار پولیس نے ایک فرد کو حراست میں لے کر اسلحہ، چکلالہ پولیس نے ایک فرد کو حراست میں لے کر اسلحہ، صدر بیرونی پولیس نے ایک فرد کو حراست میں لے کر اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد کیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

انتظامی غفلت، 3 لاکھ اساتذہ کو آن لائن کارکردگی رپورٹ جمع کرانے میں مشکلات

پاکستان کا ہر شہری عالمی سطح پر کشمیر کا سفیر : محمد خان ڈاہا

وہاڑی میں یوم یکجہتی کشمیر پر تائیکوانڈو مقابلے

کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کیلئے اتفاق رکشہ یونین کی ریلی

کشمیری عوام پر مظالم کو اجاگر کرنا سب کی ذمہ داری : ڈپٹی کمشنر

اختلافات بھلا کرکشمیریوں کیساتھ کھڑے ہوں : ثاقب خورشید

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ