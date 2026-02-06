26ملین بچوں کا سکول سے باہر ہونا تشویشناک، ای ڈی جونیئر جناح ٹرسٹ
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) جونیئر جناح ٹرسٹ کے زیراہتمام گزشتہ روز فلاحی تقریب ’’شامِ امید‘‘ کے عنوان سے چیرٹی ڈنر کا انعقاد کیا گیا ۔۔۔۔
جس میں اہم شخصیات نے شرکت کی۔ مخیر حضرات کی جانب سے 1600سے زائد مستحق بچوں کو تعلیمی سپانسر شپ دی گئی، جونیئر جناح ٹرسٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر محمد الخیام نے خطاب کرتے ہوئے کہا ا س وقت ملک بھر میں 26ملین سے زائد بچے سکول سے باہر ہیں جو ایک نہایت تشویشناک صورتحال ہے۔ جونیئر جناح ٹرسٹ ان چند اداروں میں شامل ہے جو خلوصِ نیت کے ساتھ تعلیم کے فروغ کیلئے عملی جدوجہد کر رہے ہیں۔