صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

26ملین بچوں کا سکول سے باہر ہونا تشویشناک، ای ڈی جونیئر جناح ٹرسٹ

  • اسلام آباد
26ملین بچوں کا سکول سے باہر ہونا تشویشناک، ای ڈی جونیئر جناح ٹرسٹ

اسلام آباد (دنیا رپورٹ) جونیئر جناح ٹرسٹ کے زیراہتمام گزشتہ روز فلاحی تقریب ’’شامِ امید‘‘ کے عنوان سے چیرٹی ڈنر کا انعقاد کیا گیا ۔۔۔۔

جس میں اہم شخصیات نے شرکت کی۔ مخیر حضرات کی جانب سے 1600سے زائد مستحق بچوں کو تعلیمی سپانسر شپ دی گئی، جونیئر جناح ٹرسٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر محمد الخیام نے خطاب کرتے ہوئے کہا ا س وقت ملک بھر میں 26ملین سے زائد بچے سکول سے باہر ہیں جو ایک نہایت تشویشناک صورتحال ہے۔ جونیئر جناح ٹرسٹ ان چند اداروں میں شامل ہے جو خلوصِ نیت کے ساتھ تعلیم کے فروغ کیلئے عملی جدوجہد کر رہے ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ہسپتالوں کی مانیٹرنگ کا فیصلہ سو فیصد ادویات فراہمی کا حکم

حق خودارادیت دینا ہی مسئلہ کشمیر کا واحد حل ،جاوید قصوری

پنجاب کالج یونیورسٹی کیمپس کے زیر اہتمام یکجہتی کشمیر تقریب

نہتے کشمیریوں کی جدوجہد ضرور رنگ لائیگی ‘ پیر دائود رضوی

پوری قوم کشمیری عوام کی حمایت جاری رہے گی، صبا اصغر

سرکاری سکولوں کی 700طالبات میں یونیفارم اور شوز تقسیم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ