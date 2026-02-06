یوم کشمیر پر سویٹ ہوم میں تقریب
اسلام آباد (سٹاف رپورٹر) سویٹ ہوم اسلام آباد میں یوم کشمیر پر تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں چیئر مین اور۔۔۔۔
ایم ڈی او پی ایف سید قمر رضا اور افضال بھٹی نے خصوصی شرکت کی۔ پری کیڈٹ کالج کے بچوں نے یونیفارم میں شاندار پریڈ کا مظاہرہ کیا۔ افضال بھٹی نے کہا ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم اپنی بساط کے مطابق معاشرے سے ناہمواریوں کے خاتمے کیلئے اقدامات کریں۔ زمرد خان نے کہا کہ پندرہ سال کے عرصہ میں سویٹ ہوم کے ملک بھر میں دس پراجیکٹس فعال ہیں، یہ بچے آنے والے وقت میں اس ملک کے مقدر کے روشن ستارے بنیں گے۔