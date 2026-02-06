صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
اسلام آباد (سٹاف رپورٹر) سویٹ ہوم اسلام آباد میں یوم کشمیر پر تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں چیئر مین اور۔۔۔۔

 ایم ڈی او پی ایف سید قمر رضا اور افضال بھٹی نے خصوصی شرکت کی۔ پری کیڈٹ کالج کے بچوں نے یونیفارم میں شاندار پریڈ کا مظاہرہ کیا۔ افضال بھٹی نے کہا ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم اپنی بساط کے مطابق معاشرے سے ناہمواریوں کے خاتمے کیلئے اقدامات کریں۔ زمرد خان نے کہا کہ پندرہ سال کے عرصہ میں سویٹ ہوم کے ملک بھر میں دس پراجیکٹس فعال ہیں، یہ بچے آنے والے وقت میں اس ملک کے مقدر کے روشن ستارے بنیں گے۔

 

