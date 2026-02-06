صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مقبوضہ کشمیرمیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں عالمی برادری کیلئے لمحہ فکریہ، پاکستان فلاح پارٹی

  • اسلام آباد
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) پاکستان فلاح پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین سید آفتاب عظیم بخاری نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیرمیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں عالمی برادری کیلئے لمحہ فکریہ ہے۔۔۔۔

، قابض بھارتی فوج کے خلاف بہادر کشمیری عوام کی جدوجہدِ آزادی اور مزاحمت نے تناز ع کشمیر کو عالمی سطح پر اُجاگر کیا، عالمی برادری، عالمِ اسلام کی قیادت،دُنیا بھر کی انسانی حقوق کے تحفظ کی تنظیمیں بھارتی ظلم و جبر پر خاموش ہیں جبکہ پورا خطہ بھارتی سپانسرڈ دہشت گرد تنظیموں کی دہشت گردی کا مرکز بنا ہوا ہے۔

 

