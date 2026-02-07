صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پچنند کانفرنس کل، تلہ گنگ میں کاروباری مراکز بند رہیں گے

  • اسلام آباد
پچنند کانفرنس کل، تلہ گنگ میں کاروباری مراکز بند رہیں گے

تلہ گنگ (نمائندہ دنیا) تلہ گنگ میں پندرہویں سالانہ ختم نبوت پچنند کانفرنس کل 8فروری بروز اتوا رمنعقد ہو گی، اس موقع پر ضلع تلہ گنگ بھر میں تمام کاروباری مراکز اور دکانیں بند رہیں گی۔ اس امر کا اعلان جامع مسجد عیدگاہ تلہ گنگ میں منعقدہ مشاورتی اجلاس میں کیا گیا۔

تلہ گنگ میں پندرہویں سالانہ ختم نبوت پچنند کانفرنس کل 8فروری بروز اتوا رمنعقد ہو گی، اس موقع پر ضلع تلہ گنگ بھر میں تمام کاروباری مراکز اور دکانیں بند رہیں گی۔ اس امر کا اعلان جامع مسجد عیدگاہ تلہ گنگ میں منعقدہ مشاورتی اجلاس میں کیا گیا۔ 

 

