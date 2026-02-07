نوشہرہ میں یوم یکجہتی کشمیر بھرپور انداز میں منایا گیا
نوشہرہ (نمائندہ دنیا) نوشہرہ میں بھی یوم یکجہتی کشمیر بھرپور انداز میں منایا گیا۔ ضلعی انتظامیہ، محکمہ تعلیم، ٹی ایم ایز، ریسکیو 1122اور کنٹونمنٹ بورڈ نوشہرہ کینٹ کے زیراہتمام ریلیاں نکالی گئیں جبکہ سکولوں میں خصوصی پروگرامات منعقد کیے گئے۔، اس موقع پر کتاب میلے اور نمائش کا بھی اہتمام کیا گیا۔
