مری بیوٹیفکیشن منصوبہ سست روی کا شکار
مری(نمائندہ دنیا) مری بیوٹیفکیشن منصوبہ سست روی کا شکار ہو گیا ،منصوبہ ایک سال قبل شروع کیا گیا تھا جو تاحال مکمل نہ ہو سکا جس سے شہریوں اور تاجروں میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے ، عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ منصوبہ پر کام کی رفتار کو تیز کیا جائے۔
مری بیوٹیفکیشن منصوبہ سست روی کا شکار ہو گیا ،منصوبہ ایک سال قبل شروع کیا گیا تھا جو تاحال مکمل نہ ہو سکا جس سے شہریوں اور تاجروں میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے ، عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ منصوبہ پر کام کی رفتار کو تیز کیا جائے۔