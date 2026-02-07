صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مری بیوٹیفکیشن منصوبہ سست روی کا شکار

  • اسلام آباد
مری بیوٹیفکیشن منصوبہ سست روی کا شکار

مری(نمائندہ دنیا) مری بیوٹیفکیشن منصوبہ سست روی کا شکار ہو گیا ،منصوبہ ایک سال قبل شروع کیا گیا تھا جو تاحال مکمل نہ ہو سکا جس سے شہریوں اور تاجروں میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے ، عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ منصوبہ پر کام کی رفتار کو تیز کیا جائے۔

 مری بیوٹیفکیشن منصوبہ سست روی کا شکار ہو گیا ،منصوبہ ایک سال قبل شروع کیا گیا تھا جو تاحال مکمل نہ ہو سکا جس سے شہریوں اور تاجروں میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے ، عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ منصوبہ پر کام کی رفتار کو تیز کیا جائے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سانحہ گل پلازہ : متاثرین کو 1200 اسٹالز لگا کر دینے کا اعلان

تین روزہ 17 ویں کراچی ادبی میلے کا آغاز

گل پلازہ متاثرین کو 2 سے 3 ہفتے میں رقم دی جائے گی : وزیراعلیٰ

انسداد پولیو مہم جاری ، 15 لاکھ بچوں کو قطرے پلادیے گئے

وزیر تعلیم کی ہدایت پرسندھ ٹیچرز ہیلپ لائن کا باقاعدہ آغاز

واٹر کارپوریشن کی خواتین ملازمین کیلئے ورکشاپ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بسنت اور ادھورا آدمی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ملتان ایک فقیر منش سخی سے محروم ہو گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعور سے پیٹ نہیں بھرتا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بلوچستان کے مسائل کا حل
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
سلگتا بلوچستان
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
آمدِرمضان
مفتی منیب الرحمٰن