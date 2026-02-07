صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کھیوڑہ:فحاشی پھیلانے میں ملوث خاتون سمیت 3ملزم گرفتار

کھیوڑہ:فحاشی پھیلانے میں ملوث خاتون سمیت 3ملزم گرفتار

کھیوڑہ( نمائندہ دنیا) تھانہ جلالپورشریف پولیس نے جسم فروشی میں ملوث ایک خاتون سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ، دوسری کارروائی میں قتل کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری مجرم کو پناہ دینے اور بھاگنے میں مدد کرنے والے ملزم کو گرفتار کیا گیا ۔

