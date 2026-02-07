صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویمن یونیورسٹی مردان میں یومِ یکجہتی کشمیر پر واک کا اہتمام

  • اسلام آباد
مردان (نمائندہ دنیا) ویمن یونیورسٹی مردان میں یومِ یکجہتیٔ کشمیر پر واک اور آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ مہمانِ خصوصی محمد کاشف کمال۔۔۔

، ڈائریکٹر ہیلپ لائن 1099اور ڈائریکٹر چائلڈ پروٹیکشن انسٹی ٹیوٹ، وزارتِ انسانی حقوق نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اظہار تشویش کر تے ہو ئے مطالبہ کیا کہ عالمی برادری دیرینہ مسئلہ کشمیر حل کرائے۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر رضیہ سلطانہ نے مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے کیلئے یونیورسٹی کے عزم کا اعادہ کیا۔

 

