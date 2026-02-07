مری ، مختلف علاقوں کی سٹریٹ لائٹس خراب، سیاح مشکلات کا شکار
مری(نمائندہ دنیا) مری شہر کے مختلف علاقوں کی سٹریٹ لا ئٹس خراب، مقامی شہری اورسیاح مشکلات کا شکار ہو گئے۔۔۔
،شہریوں نے میونسپل کارپوریشن کے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیاہے کہ فوری طور پر سٹریٹ لائٹس مرمت کی جا ئیں اور ان کی تنصیب یقینی بنا ئی جا ئے ،شہر کے متعدد علاقے اندھیرے میں ڈوبے ہو ئے ہیں جن میں مال روڈ ، جھیکا گلی، لوئر بازار، ابوظہبی روڈ، رنگ روڈ، تحصیل روڈ، پنڈی پوائنٹ اور ملحقہ آبادیاں شامل ہیں ۔ سٹریٹ لائٹس نہ ہونے کے باعث جرائم میں اضافہ ہونے لگا ہے ،جس پر عوام علاقہ نے سخت تشویش کا اظہار کیا ہے ۔