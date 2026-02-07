صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مری ، مختلف علاقوں کی سٹریٹ لائٹس خراب، سیاح مشکلات کا شکار

  • اسلام آباد
مری ، مختلف علاقوں کی سٹریٹ لائٹس خراب، سیاح مشکلات کا شکار

مری(نمائندہ دنیا) مری شہر کے مختلف علاقوں کی سٹریٹ لا ئٹس خراب، مقامی شہری اورسیاح مشکلات کا شکار ہو گئے۔۔۔

 ،شہریوں نے میونسپل کارپوریشن کے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیاہے کہ فوری طور پر سٹریٹ لائٹس مرمت کی جا ئیں اور ان کی تنصیب یقینی بنا ئی جا ئے ،شہر کے متعدد علاقے اندھیرے میں ڈوبے ہو ئے ہیں جن میں مال روڈ ، جھیکا گلی، لوئر بازار، ابوظہبی روڈ، رنگ روڈ، تحصیل روڈ، پنڈی پوائنٹ اور ملحقہ آبادیاں شامل ہیں ۔ سٹریٹ لائٹس نہ ہونے کے باعث جرائم میں اضافہ ہونے لگا ہے ،جس پر عوام علاقہ نے سخت تشویش کا اظہار کیا ہے ۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

لا ہور میں بسنت،شادی سیزن،ٹرانسپورٹ کی شیدید کمی،من مانے کرائے ،مسافر خوار

گلی مسجد غوث اعظمؒ والی میں سیوریج بند ، پانی جمع

تاجروں تنظیموں کا 8فروری کی ہڑتال سے اعلان لا تعلقی

پنجاب کالج فار ویمن گوجرانوالہ کاکشمیریوں سے اظہار یکجہتی

گیپکو ملازمین کاایف آئی اے کیخلاف شدید احتجاج

انصاف میں تاخیر ناقابل قبول:چیف جسٹس ہائیکورٹ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بسنت اور ادھورا آدمی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ملتان ایک فقیر منش سخی سے محروم ہو گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعور سے پیٹ نہیں بھرتا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بلوچستان کے مسائل کا حل
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
سلگتا بلوچستان
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
آمدِرمضان
مفتی منیب الرحمٰن