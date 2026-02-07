جموں و کشمیر لبریشن سیل کے زیراہتمام لوک ورثہ میں تحریک آزادی سے متعلق کتب کا سٹال لگایا گیا
اسلام آباد (خصوصی نامہ نگار) یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر جموں و کشمیر لبریشن سیل کے زیر اہتمام لوک ورثہ اسلام آباد میں ۔۔۔
دستخطی مہم اور تحریک آزادی کشمیر سے متعلق کتب کا سٹال لگایا گیا۔ پمفلٹس، بروشرز اور تصاویر کے ذریعے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو بے نقاب کیا گیا۔ ملکی و غیر ملکی افراد، یونیورسٹیز سٹوڈنٹس، سول سوسائٹی کے افرادنے شر کت کی اور عالمی برادری سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔