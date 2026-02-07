صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مری، گھر سے رقم و زیورات لیکر جانیوالی 2لڑکیاں بازیاب

  • اسلام آباد
مری، گھر سے رقم و زیورات لیکر جانیوالی 2لڑکیاں بازیاب

پولیس نے دونوں کو قانونی کارروا ئی کے بعد ورثا کے حوالے کر دیا

مری (نمائندہ دنیا) گھر سے رقم اور زیورات لے کر غائب ہو جانے والی دو لڑکیاں چند گھنٹوں میں بازیاب کر لی گئیں اور ان کے قبضے سے لاکھوں روپے کے طلائی زیورات اور نقدی بھی برآمد کر لی گئی۔ پولیس نے 15ہیلپ لائن پر کال موصول ہونے پر فوری کارروائی کی، بتایا گیا تھا کہ دو لڑکیاں گھر سے لاپتا ہیں اور اپنے ساتھ ر قم اور طلائی زیورات بھی لے گئی ہیں۔ پولیس کے مطابق بازیابی کے دوران لڑکیوں کے قبضے سے تین لاکھ روپے کے طلائی زیورات اور نقدی برآمد کر لی گئی، قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد لڑکیوں کو اہل خانہ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سانحہ گل پلازہ : متاثرین کو 1200 اسٹالز لگا کر دینے کا اعلان

تین روزہ 17 ویں کراچی ادبی میلے کا آغاز

گل پلازہ متاثرین کو 2 سے 3 ہفتے میں رقم دی جائے گی : وزیراعلیٰ

انسداد پولیو مہم جاری ، 15 لاکھ بچوں کو قطرے پلادیے گئے

وزیر تعلیم کی ہدایت پرسندھ ٹیچرز ہیلپ لائن کا باقاعدہ آغاز

واٹر کارپوریشن کی خواتین ملازمین کیلئے ورکشاپ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بسنت اور ادھورا آدمی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ملتان ایک فقیر منش سخی سے محروم ہو گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعور سے پیٹ نہیں بھرتا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بلوچستان کے مسائل کا حل
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
سلگتا بلوچستان
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
آمدِرمضان
مفتی منیب الرحمٰن