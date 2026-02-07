مری، گھر سے رقم و زیورات لیکر جانیوالی 2لڑکیاں بازیاب
پولیس نے دونوں کو قانونی کارروا ئی کے بعد ورثا کے حوالے کر دیا
مری (نمائندہ دنیا) گھر سے رقم اور زیورات لے کر غائب ہو جانے والی دو لڑکیاں چند گھنٹوں میں بازیاب کر لی گئیں اور ان کے قبضے سے لاکھوں روپے کے طلائی زیورات اور نقدی بھی برآمد کر لی گئی۔ پولیس نے 15ہیلپ لائن پر کال موصول ہونے پر فوری کارروائی کی، بتایا گیا تھا کہ دو لڑکیاں گھر سے لاپتا ہیں اور اپنے ساتھ ر قم اور طلائی زیورات بھی لے گئی ہیں۔ پولیس کے مطابق بازیابی کے دوران لڑکیوں کے قبضے سے تین لاکھ روپے کے طلائی زیورات اور نقدی برآمد کر لی گئی، قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد لڑکیوں کو اہل خانہ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔