جڑواں شہروں میں پتنگ بازی، ہوائی فائرنگ، سخت ایکشن کا فیصلہ
اہم شاہراہوں، آبادیوں میں اضافی پولیس نفری تعینات،ڈرون کیمروں سے نگرانیپتنگ بازوں کو گرفتار، چھتوں کے مالکان کیخلاف بھی کارروا ئی کی جائیگی،ضلعی انتظامیہ
راولپنڈی (خبرنگار) جڑواں شہروں کی انتظامیہ اور پولیس نے لاہور بسنت کی آڑ میں راولپنڈی اسلام آباد میں پتنگ بازی، ہوائی فائرنگ اور چھتوں پر طوفان بدتمیزی کی روک تھام کیلئے سخت کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ اس مقصد کیلئے اسلام آباد ایکسپریس وے سمیت اہم شاہراہوں کے اطراف آبادیوں میں پولیس کی اضافی نفری تعینات کر دی گئی۔ ڈرون کیمروں کی مدد سے پتنگ بازوں کی نشاندہی کر کے پتنگ بازی میں ملوث افراد کو گرفتار کیا جائے گا اور جن عمارتوں کی چھتیں پتنگ بازی کیلئے استعمال ہوں گی ان کے مالکان کیخلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ راولپنڈی پولیس کے ترجمان کے مطابق پتنگ بازی اور ہوائی فائرنگ کے انسداد کیلئے 1200سے زائد افسران فرائض انجام دے رہے ہیں، شہر کے مختلف مقامات پر اونچی عمارتوں کی چھتوں سے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے، ایریا سر ویلنس کیلئے ڈرون کیمرے اور جدید ٹیکنیکل ذرائع بھی بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔