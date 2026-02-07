صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑواں شہروں میں پتنگ بازی، ہوائی فائرنگ، سخت ایکشن کا فیصلہ

  • اسلام آباد
جڑواں شہروں میں پتنگ بازی، ہوائی فائرنگ، سخت ایکشن کا فیصلہ

اہم شاہراہوں، آبادیوں میں اضافی پولیس نفری تعینات،ڈرون کیمروں سے نگرانیپتنگ بازوں کو گرفتار، چھتوں کے مالکان کیخلاف بھی کارروا ئی کی جائیگی،ضلعی انتظامیہ

راولپنڈی (خبرنگار) جڑواں شہروں کی انتظامیہ اور پولیس نے لاہور بسنت کی آڑ میں راولپنڈی اسلام آباد میں پتنگ بازی، ہوائی فائرنگ اور چھتوں پر طوفان بدتمیزی کی روک تھام کیلئے سخت کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ اس مقصد کیلئے اسلام آباد ایکسپریس وے سمیت اہم شاہراہوں کے اطراف آبادیوں میں پولیس کی اضافی نفری تعینات کر دی گئی۔ ڈرون کیمروں کی مدد سے پتنگ بازوں کی نشاندہی کر کے پتنگ بازی میں ملوث افراد کو گرفتار کیا جائے گا اور جن عمارتوں کی چھتیں پتنگ بازی کیلئے استعمال ہوں گی ان کے مالکان کیخلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ راولپنڈی پولیس کے ترجمان کے مطابق پتنگ بازی اور ہوائی فائرنگ کے انسداد کیلئے 1200سے زائد افسران فرائض انجام دے رہے ہیں، شہر کے مختلف مقامات پر اونچی عمارتوں کی چھتوں سے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے، ایریا سر ویلنس کیلئے ڈرون کیمرے اور جدید ٹیکنیکل ذرائع بھی بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

بارڈر پولیس کو جدید اسلحہ فراہم کرنیکا اعلان

دہشتگرد عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں، وسیم احمد شیخ

دائرہ دین پناہ پارک میں جدید لائٹنگ کا منصوبہ مکمل

وہاڑی، رکشا ڈرائیوروں کا بھاری جرمانوں کیخلاف احتجاج

کپاس کی گلابی سنڈی کا غیر موسمی تدارک ، آگاہی سیمینار

کہروڑپکا : بیمار جانوروں کا گوشت فروخت، من مانے نرخ مقرر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بسنت اور ادھورا آدمی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ملتان ایک فقیر منش سخی سے محروم ہو گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعور سے پیٹ نہیں بھرتا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بلوچستان کے مسائل کا حل
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
سلگتا بلوچستان
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
آمدِرمضان
مفتی منیب الرحمٰن