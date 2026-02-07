پولیو مہم جاری، 4کروڑ 22لاکھ بچوںکی ویکسی نیشن مکمل
پنجاب، سندھ، بلوچستان، پختونخوا،جی بی، آزادکشمیر میں پولیو ورکرز متحرک
اسلام آباد (نیوز رپورٹر) رواں سال کی پہلی قومی انسدادِ پولیو مہم ملک بھر میں پانچویں روز بھی کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق مہم کے پہلے چار روز میں ملک بھر میں 4کروڑ 22لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچا ؤ کے قطرے پلائے جا چکے ہیں۔ پورے ملک میں پولیو ورکز گھر گھر جا کر بچوں کو قطرے پلا رہے ہیں۔ پنجاب میں 2کروڑ 24لاکھ، سندھ میں 95لاکھ 85ہزار، خیبرپختونخوا میں 67لاکھ 64ہزار، بلوچستان میں 20لاکھ 55ہزار، اسلام آباد میں 4لاکھ 54ہزار، گلگت بلتستان میں 2لاکھ 61ہزار جبکہ آزاد کشمیر میں 6لاکھ 73ہزار سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جاچکے ہیں۔