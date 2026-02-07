ناقص صفائی پر سیکٹر آ ئی ٹین میں قائم بیکری یونٹ سیل
ٹوٹے انڈے، فریزر میں پھپھوندی پائی گئی، اسلام آباد فوڈ اتھارٹی
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد فوڈ اتھارٹی نے فوڈ سیفٹی اور حفظانِ صحت کے قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں پر سیکٹر I-10اسلام آباد میں قائم بیکری انڈسٹری یونٹ کو معائنے کے بعد موقع پر ہی سیل کر دیا، معائنے کے دوران بیکری کے ورکنگ ایریا میں انتہائی غیر صحت بخش اور ناقص حالات پائے گئے، وہاں ٹوٹے ہوئے انڈے استعمال کیے جا رہے تھے جبکہ دیواروں، چھتوں اور بیکنگ ٹریز پر کاربن کی واضح تہہ جمی ہوئی تھی، اس کے علاوہ پینٹ اکھڑ کر براہِ راست خوراک میں گرنے کے شواہد بھی سامنے آئے۔ معائنہ ٹیم نے فریزر کے اندر فنگس (پھپھوندی) کی موجودگی، فرش پر سگریٹ کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں اور مکھیوں کی بھرمار نوٹ کی۔ عملے کے میڈیکل سکریننگ ریکارڈ بھی موجود نہیں تھے جبکہ بیکری بغیر کسی درست اور فعال اسلام آباد فوڈ اتھارٹی لائسنس کے کام کر رہی تھی۔ علاوہ ازیں عوامی صحت کے خدشات کو مدِنظر رکھتے ہوئے مذکورہ بیکری کے زیرِ انتظام H-9ویکلی بازار میں قائم سٹال کا لائسنس بھی منسوخ کر دیا گیا ۔