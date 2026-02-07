اسلام آباد، آثار قدیمہ ایکٹ کے تحت محفوظ شدہ کوئی یادگار نہیں
عالمی جنگ اول کی یادگار بارے سی ڈی اے ریونیو ریکارڈ دے،محکمہ آثار قدیمہ
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) محکمہ آثار قدیمہ حکام نے کہا ہے کہ اسلام آباد کی حدود میں عالمی جنگِ اوّل کی آثارِ قدیمہ ایکٹ 1975کے تحت محفوظ شدہ کوئی یادگار نہیں، مذکورہ یادگارآ ئی سی ٹی میں واقع ہے جو انتظامی طور پر سی ڈی اے کے کنٹرول میں ہے۔ اس یادگار کو باضابطہ تحفظ کے دائرے میں لانے کیلئے سفارشات پیش کی گئی تھیں، تاہم مطلوبہ ریونیو ریکارڈ اور دیگر قانونی تقاضے فراہم نہ کیے جانے کے باعث اس یادگار کو محفوظ شدہ مقام قرار نہیں دیا جا سکا۔ محکمہ آثارِ قدیمہ و عجائب گھر نے سی ڈی اے سے کہا ہے کہ وہ مطلوبہ ریونیو ریکارڈ فراہم کرے تاکہ یادگار کو باضابطہ تحفظ فراہم کیا جاسکے۔ یادگار کے ساتھ کسی بھی قسم کا معاملہ انتہائی احتیاط، وقار اور تحفظِ آثار کے اصولوں کو مدِنظر رکھتے ہوئے کیا جائے، مزید برآں متعلقہ حکام سے گزارش کی گئی ہے کہ عالمی جنگِ اوّل کی یادگار کو اسی مقام اور رقبے پر بحال، محفوظ اور دوبارہ نصب کیا جائے۔