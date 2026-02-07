صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد، آثار قدیمہ ایکٹ کے تحت محفوظ شدہ کوئی یادگار نہیں

  • اسلام آباد
عالمی جنگ اول کی یادگار بارے سی ڈی اے ریونیو ریکارڈ دے،محکمہ آثار قدیمہ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) محکمہ آثار قدیمہ حکام نے کہا ہے کہ اسلام آباد کی حدود میں عالمی جنگِ اوّل کی آثارِ قدیمہ ایکٹ 1975کے تحت محفوظ شدہ کوئی یادگار نہیں، مذکورہ یادگارآ ئی سی ٹی میں واقع ہے جو انتظامی طور پر سی ڈی اے کے کنٹرول میں ہے۔ اس یادگار کو باضابطہ تحفظ کے دائرے میں لانے کیلئے سفارشات پیش کی گئی تھیں، تاہم مطلوبہ ریونیو ریکارڈ اور دیگر قانونی تقاضے فراہم نہ کیے جانے کے باعث اس یادگار کو محفوظ شدہ مقام قرار نہیں دیا جا سکا۔ محکمہ آثارِ قدیمہ و عجائب گھر نے سی ڈی اے سے کہا ہے کہ وہ مطلوبہ ریونیو ریکارڈ فراہم کرے تاکہ یادگار کو باضابطہ تحفظ فراہم کیا جاسکے۔ یادگار کے ساتھ کسی بھی قسم کا معاملہ انتہائی احتیاط، وقار اور تحفظِ آثار کے اصولوں کو مدِنظر رکھتے ہوئے کیا جائے، مزید برآں متعلقہ حکام سے گزارش کی گئی ہے کہ عالمی جنگِ اوّل کی یادگار کو اسی مقام اور رقبے پر بحال، محفوظ اور دوبارہ نصب کیا جائے۔

 

 

