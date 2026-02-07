ناظم تعلقات عامہ آزادکشمیر کے اعزاز میں الوداعی تقریب
راجہ امجد منہاس نے نامساعد حالات میں بہترین کام کیا ،شرکا کا خراج تحسینڈی جی اطلاعات کی صحافیوں کیلئے خدمات ہمیشہ یادرکھی جا ئینگی ،اسلم میر،سردارذالفقار
مظفرآباد (بیورو رپورٹ) ناظم تعلقات عامہ راجہ امجد حسین منہاس کے اعزاز میں دنیا میڈیا گروپ کی جانب سے ان کی ریٹائرمنٹ پر الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا، تقریب کے میزبان بیوروچیف دنیا ٹی وی، سینئر صحافی اسلم میر تھے ، صحافی محمد اقبال نے نظامت کے فرائض انجام دیئے۔ وزیر حکومت جاوید اقبال بڈھانوی نے کہا کہ صحافی کمیونٹی کی جانب سے الوداعی تقریبات کا انعقاد خوش آئند ہے۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی عبدالماجد خان نے کہا کہ ڈائریکٹر جنرل اطلاعات خوش قسمت آفیسر ہیں جو باعزت طریقے سے اپنی سروس مکمل کر کے جا رہے ہیں، سیکرٹری انڈسٹریز عدنان خورشید نے امجد حسین منہاس کے ساتھ مل کر نامساعد حالات میں بہترین کام کیا، نوتعینات سیکرٹری اطلاعات و آئی ٹی محمد راشد حنیف بہترین اوصاف کے حامل اور لائق آفیسر ہیں۔ سیکرٹری اطلاعات و آئی ٹی محمد راشد حنیف نے کہا کہ محکمہ اطلاعات حکومت کا چہرہ ہے، محکمے کی ترقی اور صحافیوں کی فلاح وبہبود کیلئے ضروری اقدامات اٹھائیں گے۔ سیکرٹری انڈسٹریز سردار عدنان خورشید نے کہا کہ ڈائریکٹر اطلاعات راجہ امجد حسین منہاس نے محکمہ اطلاعات میں اچھا ٹائم گزارہ ہے، بطور سیکرٹری اطلاعات موصوف کے ساتھ بہترین ورکنگ ریلیشن شپ رہی ۔ مہمان خصوصی راجہ امجد حسین منہاس نے اپنے اعزاز میں تقریب کے انعقاد پر دنیا ٹی وی کے بیوروچیف، اسلم میر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پیشہ ورانہ خدمات کے دوران صحافتی برادری کا تعاون اور رہنمائی ہمیشہ میرے ساتھ شامل رہی جس پر میں ان کا شکر گزار ہوں۔ تقریب کے میزبان اسلم میر، وائس چیئر مین پریس فاؤنڈیشن سردار ذوالفقار ، سابق صدور پریس کلب سید آفاق حسین شاہ، طارق نقاش، سہیل مغل نے راجہ امجد حسین منہاس کو شاندار سروس کی تکمیل پر خراج تحسین پیش کیا اورکہا انہوں نے مشکل ترین حالات میں محکمہ اطلاعات کی ترقی اور صحافیوں کی فلاح و بہبود کیلئے اپنا بہترین کردار ادا کیا۔ان کی صحافیوں کیلئے خدمات ہمیشہ یادرکھی جا ئینگی۔