خانپور ڈیم کی صفائی، 15فروری تک پا نی کی سپلائی متاثر ہو گی
راولپنڈی 6ملین گیلن، اسلام آباد میں 4ملین گیلن پانی فراہم کیا جائیگاشہری پانی کے غیر ضروری استعمال سے گریز کریں، ایم ڈی واسا راولپنڈی
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) واسا راولپنڈی نے خانپور ڈیم کی سالانہ صفائی، مرمت اور دیکھ بھال کے ضروری انتظامی و تکنیکی کاموں کے باعث شہر بھر میں پانی کی عارضی قلت کا الرٹ جاری کر دیا جس کے تحت 10فروری تک شہر میں پانی کی سپلائی میں 60فیصد تک کمی رہے گی، 5سے 15فروری تک خانپور ڈیم سے فراہم کی جانے والی پانی کی سپلائی راولپنڈی کیلئے 19ملین گیلن یومیہ سے کم ہو کر 6ملین گیلن جبکہ اسلام آباد کیلئے 9.6ملین گیلن سے کم ہو کر 4ایم ملین گیلن یومیہ رہے گی۔ واسا اس ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کیلئے متبادل انتظامات کر رہا ہے جس کے تحت شہریوں کو ٹیوب ویلوں، واٹر باؤزرز کے ذریعے متاثرہ علاقوں میں اضافی پانی کی فراہمی کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ ایم ڈی واسا راولپنڈی نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ مذکورہ مدت کے دوران پانی کا انتہائی محتاط اور ذمہ دارانہ استعمال کریں۔