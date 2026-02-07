صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خانپور ڈیم کی صفائی، 15فروری تک پا نی کی سپلائی متاثر ہو گی

  • اسلام آباد
خانپور ڈیم کی صفائی، 15فروری تک پا نی کی سپلائی متاثر ہو گی

راولپنڈی 6ملین گیلن، اسلام آباد میں 4ملین گیلن پانی فراہم کیا جائیگاشہری پانی کے غیر ضروری استعمال سے گریز کریں، ایم ڈی واسا راولپنڈی

راولپنڈی (نیوز رپورٹر) واسا راولپنڈی نے خانپور ڈیم کی سالانہ صفائی، مرمت اور دیکھ بھال کے ضروری انتظامی و تکنیکی کاموں کے باعث شہر بھر میں پانی کی عارضی قلت کا الرٹ جاری کر دیا جس کے تحت 10فروری تک شہر میں پانی کی سپلائی میں 60فیصد تک کمی رہے گی، 5سے 15فروری تک خانپور ڈیم سے فراہم کی جانے والی پانی کی سپلائی راولپنڈی کیلئے 19ملین گیلن یومیہ سے کم ہو کر 6ملین گیلن جبکہ اسلام آباد کیلئے 9.6ملین گیلن سے کم ہو کر 4ایم ملین گیلن یومیہ رہے گی۔ واسا اس ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کیلئے متبادل انتظامات کر رہا ہے جس کے تحت شہریوں کو ٹیوب ویلوں، واٹر باؤزرز کے ذریعے متاثرہ علاقوں میں اضافی پانی کی فراہمی کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ ایم ڈی واسا راولپنڈی نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ مذکورہ مدت کے دوران پانی کا انتہائی محتاط اور ذمہ دارانہ استعمال کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

بسنت کے دوران شہر میں 24روٹس پر بس سروس بحال

کمشنر کا موچی گیٹ کا دورہ ،بسنت انتظامات کا جائزہ

جی سی یونیورسٹی کے زیر اہتمام آرکائیوز کی اہمیت پرسیمینار

الحمرا میں سہ روزہ ایل ایل ایف کی تقریبات کا آغاز

ریسکیو 1122 کا شہر میں خصوصی ایمرجنسی پلان مرتب

خودکش دھماکے کی مذمت : گنڈاپور

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بسنت اور ادھورا آدمی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ملتان ایک فقیر منش سخی سے محروم ہو گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعور سے پیٹ نہیں بھرتا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بلوچستان کے مسائل کا حل
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
سلگتا بلوچستان
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
آمدِرمضان
مفتی منیب الرحمٰن