صوبائی وزرا کی اگیگا کو ملازمین کے مسائل حل کرانیکی یقین دہانی
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) آل گورنمنٹ ایمپلائز گرینڈ الائنس پنجاب کے چیئرمین (اگیگا) چودھری خالد جاوید کی قیادت میں۔۔۔
وفد نے سپیکر صوبائی اسمبلی و پنجاب حکومت کے وزرا سے ملاقاتیں کیں۔ چودھری یاسین صدر پی ٹی یو، جنرل سیکرٹری پروفیسر فائزہ رعنا نے کہا کہ ملازمین گزشتہ 3سالوں میں کی گئی کٹوتیوں سے سخت پریشان ہیں۔ ایپکا راولپنڈی ڈویژن کے صدر چودھری مبشر نے کہا کہ اگیگا وفد نے وزرا کو مطالبات پیش کیے، انہوں نے مطالبات منظور کروانے کی یقین دہانی کرائی۔ منشا اللہ بٹ نے کہا امید ہے ملازمین کو چند دنوں تک خوش خبری ملے گی۔