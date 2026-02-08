دہشتگردی کیخلاف پوری قوم متحد، رہنماملی یکجہتی کونسل
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) جمعیت علمائے پاکستان کے مرکزی سیکرٹری، ملی یکجہتی کونسل پاکستان کے مرکزی نائب امیر پیر سید محمد صفدر شاہ گیلانی نے ترلائی اسلام آباد کی ۔۔۔
امام بارگاہ میں نمازِ جمعہ کے دوران ہونے والے دہشت گرد حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا دہشتگردی کیخلاف پوری قوم متحد ہے، دہشت گردوں اور انکے سہولت کاروں کیخلاف فیصلہ کن کارروائی کی جائے، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کرنے والے ماسٹر مائنڈز ہی اسلام آباد جیسے حساس شہر میں ہونے والے دھماکوں کے بھی ذمہ دار ہیں۔ اہلِ ایمان متحد ہیں اور ایسی سازشیں امتِ مسلمہ کے اتحاد کو کمزور نہیں کر سکتیں، انہوں نے شہدا کے لواحقین اور متاثرہ خاندانوں سے دلی ہمدردی اور گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔