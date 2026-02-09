امن کیلئے فتنہ الخوارج کا جڑ سے خاتمہ ناگزیر، علامہ ریاض حسین شاہ
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) ادارہ تعلیمات اسلامیہ پاکستان کے سرپرست اعلیٰ علامہ سید ریاض حسین شاہ نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں نہتے شہریوں کو دہشتگردی کا نشانہ بنانے پر پوری قوم رنجیدہ ہے۔
بزدلانہ کارروائی کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، دہشت گردوں اور انکے سہولت کاروں کو انجام تک پہنچانے کیلئے عسکری اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فتنہ الخوارج کا جڑ سے خاتمہ ہی پاکستان میں امن وسلامتی اور استحکام کا ضامن ہے، انہوں نے شہدا کے درجات کی بلندی اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کیلئے دعا کی۔