صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امن کیلئے فتنہ الخوارج کا جڑ سے خاتمہ ناگزیر، علامہ ریاض حسین شاہ

  • اسلام آباد
امن کیلئے فتنہ الخوارج کا جڑ سے خاتمہ ناگزیر، علامہ ریاض حسین شاہ

راولپنڈی (نیوز رپورٹر) ادارہ تعلیمات اسلامیہ پاکستان کے سرپرست اعلیٰ علامہ سید ریاض حسین شاہ نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں نہتے شہریوں کو دہشتگردی کا نشانہ بنانے پر پوری قوم رنجیدہ ہے۔

 بزدلانہ کارروائی کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، دہشت گردوں اور انکے سہولت کاروں کو انجام تک پہنچانے کیلئے عسکری اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فتنہ الخوارج کا جڑ سے خاتمہ ہی پاکستان میں امن وسلامتی اور استحکام کا ضامن ہے، انہوں نے شہدا کے درجات کی بلندی اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کیلئے دعا کی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ویسٹ مینجمنٹ ملازمین 3 ماہ کی تنخواہوں سے محروم احتجاج کی دھمکی

اڑھائی لاکھ بجلی چور پکڑے گئے

سینٹری ورکر پر شہری کا بدترین تشدد، ٹانگ توڈ ڈالی

میپکو ہیڈ کوارٹر میں فاؤنٹین پار کنگ ایریا کا افتتاح

مسلم لیگ ن کا حکومت سے اظہار تشکر کیلئے عوامی ریلی کا انعقاد

حکومتی کارکردگی ،ن لیگی ارکان اسمبلی کی اظہار تشکر ریلی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بانجھ حادثہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
میں کھلاڑی تو نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سیف سِٹی سائنس
بابر اعوان
میاں عمران احمد
قرض اور ایف بی آر کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ڈور ہے اس کے ہاتھ میں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
آبروئے صحافت‘ مولانا ظفر علی خان
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر