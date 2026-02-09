صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مری، کلنٹن روڈ پر واقع قبرستان کی بے حرمتی، عوام علاقہ کا اظہار تشویش

  • اسلام آباد
مری (نمائندہ دنیا) کلنٹن روڈ مری پر واقع قبرستان میں قبروں کی بے حرمتی پر عوام علاقہ نے سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔

 یہاں کے رہائشیوں کے کتے قبروں پر آکر بیٹھتے اور انہیں ناپاک کرتے ہیں جبکہ مناسب نگرانی نہ ہونے کے باعث کتے یہاں آزادانہ گھوم رہے ہیں۔ علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ضلعی انتظامیہ اور میونسپل کمیٹی فوری نوٹس لے کر مالکان کو پابند بنائے کہ وہ اپنے کتوں کو اپنے گھروں تک محدودرکھیں یا پھر ان کتوں کو تلف کیا جائے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ قبرستان کے گرد حفاظتی دیوار تعمیر کی جائے۔ 

 

