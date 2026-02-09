صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان پیپلز پارٹی ورکرزکی اسلام آباد خود کش دھماکا کی مذمت

  • اسلام آباد
اسلام آباد (سٹاف رپورٹر) ڈاکٹر صفدر علی عباسی صدر پیپلز پارٹی ورکرز، ناہید خان، سیاسی معاون برائے۔۔۔

 شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، فیاض خان، سینئر نائب صدر، ایڈووکیٹ امجد بلوچ، نائب صدر، کنور محمد زاہد، جنرل سیکرٹری رائے قیصر، ڈپٹی سیکرٹری جنرل، حر بخاری، ملک مظہر حسین، رانا عثمان اور نوید صادق نے اسلام آباد میں بزدلانہ دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی اور کہا کہ بے گناہ نمازیوں پر کیا جانے والا یہ وحشیانہ حملہ محض دہشت گردی کا واقعہ نہیں بلکہ انسانیت پر حملہ ہے۔ 

 

