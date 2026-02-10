اسلام آباد،مختلف جرائم میں ملوث 8ملزم زیر حراست
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)ا سلام آباد کے تھا نہ پھلگراں پولیس ٹیم نے 6 ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد کرلیا۔۔۔
جبکہ تھانہ کراچی کمپنی اور شمس کا لو نی پولیس ٹیموں نے موٹر سائیکل چوری اور شہر یو ں کو لو ٹنے کی وارداتو ں میں ملوث دومنظم گر وہو ں کے دو ارکان کو گرفتار کر کے لو ٹی گئی رقم اور 4 مسروقہ مو ٹر سائیکل برآمد کر لیے ۔ابتدائی تفتیش کے دوران گرفتار ملزمان نے متعدد وارداتیں کرنے کا انکشاف کیا ہے ۔ تمام ملزموں کیخلاف مقدمات درج کر لیے گئے ۔