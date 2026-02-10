صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد،مختلف جرائم میں ملوث 8ملزم زیر حراست

  اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)ا سلام آباد کے تھا نہ پھلگراں پولیس ٹیم نے 6 ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد کرلیا۔۔۔

جبکہ تھانہ کراچی کمپنی اور شمس کا لو نی پولیس ٹیموں نے موٹر سائیکل چوری اور شہر یو ں کو لو ٹنے کی وارداتو ں میں ملوث دومنظم گر وہو ں کے دو ارکان کو گرفتار کر کے لو ٹی گئی رقم اور 4 مسروقہ مو ٹر سائیکل برآمد کر لیے ۔ابتدائی تفتیش کے دوران گرفتار ملزمان نے متعدد وارداتیں کرنے کا انکشاف کیا ہے ۔ تمام ملزموں کیخلاف مقدمات درج کر لیے گئے ۔

 

ملتان

