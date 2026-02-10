خاتون سمیت 2منشیات سپلائرز کو مجموعی طور پر 20سال قید
راولپنڈی ( خبر نگار) پولیس کی موثر پولیسنگ کے باعث معزز عدالت نے خاتون سمیت 2 منشیات سپلائرز کو سزا سنا دی۔ مجرمان کو مجموعی طور پر 20 سال قید اور 4 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی،مجرم شرجیل کو 10 سال قید اور 2 لاکھ روپے جرمانہ ،مجرمہ نازیہ کو 10 سال قید اور 2 لاکھ روپے جرمانے کی سزا دی گئی۔ انہیں 3 کلو آئس برآمد ہونے پر تھانہ نصیر آباد پولیس نے مئی 2025 میں گرفتار کیا تھا۔